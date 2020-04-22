В Ковылкино пьяный парень попал в ДТП на угнанном автомобиле

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан молодой человек, который подозревается в угоне автомобиля.

Инспекторы ДПС 19 апреля получили сообщение о ДТП, произошедшем на улице Желябова. Прибыв на место инцидента, стражи порядка выяснили, что автомобиль марки ВАЗ-21074 врезался в автомобиль марки Nissan Sunny, который не двигался. Водитель первой машины 2000 года рождения скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки молодой человек был найден и задержан. Выяснилось, что парень угнал транспортное средство. Также было установлено, что молодой человек сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении виновника аварии были составлены административные материалы.

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Источник: 13.мвд.рф