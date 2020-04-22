Полицейские изъяли марихуану у жителя Зубово-Полянского района

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Стражи порядка задержали 34-летнего жителя села Уголок, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 21 г. Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф