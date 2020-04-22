В Саранске сотрудники ГИБДД остановили машину, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Ранним утром 21 апреля на улице Осипенко инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21053, за рулем которого находился 19-летний молодой человек. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 23-летний автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф