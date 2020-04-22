В Саранске будет установлен новый режим работы общественного транспорта

На территории Саранска общественный транспорт будет работать только утром и вечером.

Указанное нововведение начнет действовать с 23 апреля. Будут приостановлены регулярные автотранспортные пассажирские перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам.

Вступит в силу новый режим работы общественного транспорта: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Также будет приостановлен льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Мордовии, исключение составят льготный проезд на работу/с работы и другие разрешенные случаи.

Стоит отметить, что для жителей Мордовии, имеющих право на льготный проезд с использованием единой социальной карты, будет предусмотрена возможность освобождения от оплаты стоимости электронного проездного на месяц, следующий за месяцем отмены режима повышенной готовности.

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Источник: adm-saransk.ru