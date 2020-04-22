Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Мордовии прокуратура принимает все необходимые меры для устранения нарушений трудового законодательства.

С начала текущего года представителями ведомства было выявлено свыше 900 нарушений указанного законодательства, опротестовано 29 незаконных правовых актов, внесено 61 представление. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 116 лиц, в суды предъявлено 505 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, о недопустимости нарушений закона предостережено 5 лиц, по фактам длительной невыплаты зарплаты по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 3 уголовных дела.

В результате принятых мер работодателями была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 112 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru