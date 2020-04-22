Прокуратура Ардатовского района потребовала заблокировать несколько сайтов

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры требуют заблокировать сайты, на которых размещена информация о способах совершения противозаконных действий.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили три сайта, на которых была опубликована информация о способах незаконного захвата государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с целью дальнейшего оформления их в собственность.

Прокурор Ардатовского района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

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Источник: prokrm.ru