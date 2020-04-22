В Мордовии несколько сотен предприятий могут рассчитывать на отсрочку арендной платы

В Мордовии 995 предприятий до 1 октября нынешнего года могут рассчитывать на отсрочку арендной платы.

Соответствующее заявление сделал министр экономики республики Владимир Николаевич Мазов.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет об аренде государственного муниципального имущества.

Кроме того, по причине пандемии коронавируса будут снижены административные нагрузки на бизнес. Любые налоговые санкции будут заморожены.

По информации «Известий Мордовии».

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