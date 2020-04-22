В Чамзинском районе одна из местных организаций допустила нарушения трудового законодательства

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудового законодательства.

При проверке деятельности ООО «Автоколонна № 1384» представителями прокуратуры было установлено, что в организации трудовые договоры с работниками не содержат обязательные сведения об условиях труда на рабочем месте.

Кроме того, имели место нарушения требований об уведомлении работников о начале отпуска, а оплата отпускных вовсе проводилась с нарушением установленных сроков.

Два виновных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, должностные лица организации были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 21 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru