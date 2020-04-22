В исправительных учреждениях Мордовии встретили Пасху

Во всех исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии накануне Пасхи были проведены торжественные обряды освящения пасхальных яиц и куличей.

Куличи специально для праздника были испечены в пекарнях учреждений. Освященные яйца и куличи вошли в праздничное меню осужденных.

Кроме того, осужденные приняли участие в ряде мероприятий. В исправительной колонии №2 заключенные посредством кабельного телевидения смогли увидеть праздничное богослужение. В исправительной колонии №14 были оформлены «Пасхальные уголки».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su