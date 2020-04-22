В Мордовии осужденный защитил магистерскую диссертацию

Осужденный исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии успешно защитил магистерскую диссертацию.

Стоит отметить, что указанный осужденный ранее получил в этой же колонии высшее образование по направлению «экономика» (диплом бакалавра), а потом продолжил образование в магистратуре, используя дистанционную образовательную платформу ROWEB.

Защита магистерской диссертации по специальности «юриспруденция» впервые проходила с использованием удаленного доступа, то есть без участия менеджера образовательного учреждения.

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Источник: 13.fsin.su