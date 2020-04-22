В Саранске пойдет под суд жительница Ростовской области, обвиняемая в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 35-летней жительницы Ростовской области, которая обвиняется в мошенничестве.

В январе нынешнего года на улице Косарева 35-летняя жительница Ростовской области подошла к 85-летней жительнице Саранска. Представившись социальным работником, обвиняемая сообщила пенсионерке, что ей полагается компенсационная выплата в размере 1,5 тыс. рублей. Горожанка пригласила женщину в свою квартиру. Находясь в жилье пенсионерки, жительница Ростовской области передала ей 5 тыс. рублей. Возвращая сдачу, владельца квартиры достала всю имеющуюся у неё наличность в сумме 140 тыс. рублей. Гостья предложила хозяйке жилья обменять купюры на более крупные. Последняя приняла данное предложение. После ухода якобы социального работника пенсионерка обнаружила, что банкноты, которые ей дала обвиняемая, являются сувенирными.

Аналогичным путем жительница Ростовской области похитила 3,5 тыс. рублей у 74-летней пенсионерки, проживающей в доме, расположенном по адресу – улица Марины Расковой.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф