Полицейские изъяли обрез охотничьего ружья у жителя Большеигнатовского района

Сотрудники правоохранительных органов изъяли обрез охотничьего ружья у жителя Большеигнатовского района.

На чердаки бани, принадлежащей 35-летнему жителю указанного района, стражи порядка обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья.

В ходе экспертизы выяснилось, что обрез был изготовлен кустарным способом из одноствольного охотничьего оружия 1957 года выпуска.

Житель Большеигнатовского района пояснил, что ружье он нашел в 2012 году в лесопосадках. Мужчина спилил ножовкой часть ствола. Гражданин заявил, что хранил обрез для самообороны, поскольку проживает возле леса.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Большеигнатовского района.

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Источник: 13.мвд.рф