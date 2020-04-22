Житель Темникова подозревается в краже мобильного телефона

В Темникове сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.

Вечером 20 апреля указанный гражданин, находясь в одном из магазинов Темникова, похитил мобильный телефон, принадлежащий работнице торгового заведения.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Было установлено, что ранее у гражданина уже были проблемы с законом.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia