Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии оказали помощь многодетной семье

В Мордовии сотрудники следственных органов оказали помощь многодетной семье.

Недавно в СУ СК РФ по Мордовии обратилась жительница республики, которая одна воспитывает четырех детей. Женщина попросила о помощи, сообщив, что её семья находится в крайне сложном материальном положении.

Стражи порядка приобрели продукты и детскую одежду, которые затем были переданы многодетной семье.

Кроме того, о сложной ситуации были проинформированы муниципальные органы власти.

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Источник: mordovia.sledcom.ru