В Октябрьском районе Саранска продолжается сев яровых культур

В Октябрьском районе Саранска ведется посевная кампания.

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур был проведен на площади 2458 га (59 % от плана).

Общая площадь ярового сева зерновых и зернобобовых в хозяйствах района составит около 4177 га.

Кроме того, планируется посеять 892 га кукурузы на силос, 576 га однолетних трав, 186 га картофеля и овощей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru