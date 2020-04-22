В Октябрьском районе Саранска продолжается сев яровых культур

В Октябрьском районе Саранска ведется посевная кампания.
Яровой сев зерновых и зернобобовых культур был проведен на площади 2458 га (59 % от плана).
Общая площадь ярового сева зерновых и зернобобовых в хозяйствах района составит около 4177 га.
Кроме того, планируется посеять 892 га кукурузы на силос, 576 га однолетних трав, 186 га картофеля и овощей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru