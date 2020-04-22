Саранский кооперативный институт проведет день открытых дверей в режиме онлайн

Саранский кооперативный институт 25 апреля проведет день открытых дверей в режиме онлайн.

Трансляция будет организована на официальном сайте указанного учебного заведения, а также на официальных страницах института в социальных сетях.

Абитуриенты получат информацию о специальностях. Кроме того, представители учебного заведения проведут консультацию по вопросам, касающимся поступления.

По информации «Известий Мордовии».

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