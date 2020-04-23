В Дубенском районе в результате пожара погиб 57-летний мужчина

В Дубенском районе произошел пожар, в результате которого погиб 57-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло утром 22 апреля на территории села Николаевка. Возгорание имело место на улице Центральной. Пламя уничтожило два жилых дома и несколько надворных построек на общей площади 408 квадратных метров.

В результате пожара погиб 57-летний мужчина.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru