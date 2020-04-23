Жительница Саранска обвиняется в краже паспортов у своих подруг

В Саранске 25-летняя местная жительница обвиняется в краже паспортов.

Стражами порядка было установлено, что в марте нынешнего года 25-летняя жительница Саранска, находясь в квартире своей подруги, похитила паспорт последней. Воспользовавшись украденным документом, горожанка оформила кредит на покупку мобильного телефона.

Также была установлена причастность обвиняемой к похищению паспорта у другой подруги. С помощью данного документа девушка оформила ещё несколько кредитов.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф