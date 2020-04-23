В Саранске объявили оперативное предупреждение

На территории Саранска было объявлено оперативное предупреждение.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что в ближайшие часы на территории Саранска будет иметь место усиление северо-западного ветра, скорость порывов будет достигать 18 метров в секунду.

Горожанам следует убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru