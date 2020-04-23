Жительница Рузаевского района, ударившая мужа ножом, пойдет под суд

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении 52-летней местной жительницы, которая ударила ножом своего супруга.

Стражами порядка было установлено, что вечером 20 января нынешнего года 52-летняя жительница села Стрелецкая Слобода распивала алкогольные напитки в компании своего мужа того же возраста. В ходе попойки между супругами вспыхнула ссора. После завершения словесной перепалки женщина решила наказать мужа за сказанные в её адрес слова. Когда мужчина спал, гражданка ударила его ножом в область груди. Затем сельчанка вызвала медиков. Пострадавшего удалось спасти.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жительницы Рузаевского района находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жительница Саранска обвиняется в краже паспортов у своих подруг.

Источник: 13.мвд.рф