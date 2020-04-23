МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан

ГУ МВД РФ по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан.

Личный прием граждан был приостановлен по причине принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендуется обращаться в органы внутренних дел следующими способами: в электронном виде – через официальный сайт МВД по Мордовии, в письменной форме или по телефону – в дежурные части территориальных подразделений органов внутренних дел.

Также был приостановлен прием граждан участковыми уполномоченными полиции.

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Источник: 13.мвд.рф