В Мордовии сотрудники полиции проверяют рынки и магазины

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проверяют рынки и магазины.

Указанные торговые территории с 22 апреля должны быть закрыты на неделю. Во время рейдовых мероприятий нарушения не были зарегистрированы, существующие ограничения соблюдаются.

Кроме того, стражи порядка контролируют работу магазинов, осуществляющих торговлю пивными напитками в розлив. В Мордовии с 15 по 30 апреля была приостановлена продажа пива, сидра и медовухи в объектах розничной торговли. В этой части стражами порядка выявляются нарушения.

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Источник: 13.мвд.рф