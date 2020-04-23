Жительница Саранска заплатит штраф за распространение ложной информации

В Саранске была привлечена к административной ответственности 41-летняя местная жительница, которая распространяла ложную информацию.

Некоторое время назад 41-летняя жительница Саранска разместила на странице сообщества, зарегистрированного в одной из популярных социальных сетей, публикацию, содержащую информацию о том, что в больницу, расположенную в Рузаевке, были госпитализированы 53 жителя Пензы. Стражами порядка было установлено, что данные сведения не соответствуют действительности.

Жительница Саранска понесет наказание в виде штрафа, размер которого может составлять от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф