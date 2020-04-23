Житель Краснослободского района подозревается в незаконной рубке дубов

В Краснослободском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной рубке дубов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 62-летний житель села Каймар на территории выдела, расположенного неподалеку от данного населенного пункта, при помощи бензопилы спилил несколько дубов. Древесину мужчина вывез на личном тракторе в собственное хозяйство. Сумма ущерба, причиненного лесничеству, составила более 50 тыс. рублей.

Ранее в отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело из-за незаконной рубки сосны.

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Источник: 13.мвд.рф