В Краснослободском районе 19-летний местный житель подозревается в угоне автомобиля

В Краснослободском районе был задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в угоне автомобиля.

Стражам порядка удалось установить, что 19-летний житель села Шаверки вместе со своим приятелем на автомобиле марки ВАЗ-21074, принадлежащем последнему, приехал к знакомым, проживающим в селе Ефаево. Молодые люди проводили время в бане. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 19-летний парень на машине своего знакомого отправился в ближайший магазин за спиртным. Законный владелец транспортного средства об этом ничего не знал. В пути 19-летний автомобилист, ранее лишенный водительского удостоверения, был остановлен сотрудниками ДПС.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф