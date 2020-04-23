В Торбеевском районе владелица магазина нарушила трудовое законодательство

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудового законодательства.

Представителями ведомства было установлено, что к работе в магазине «Меркурий» в качестве продавца была допущена жительница указанного района, с которой трудовой договор и договор гражданско-правового характера на оказание услуг не заключались, приказ о приеме её на работу не оформлялся. Оплата труда данной женщины производилась по так называемой серой схеме.

Владелица упомянутого магазина была привлечена к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры нарушения закона были устранены.

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Источник: prokrm.ru