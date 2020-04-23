В Саранске было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

В Саранске по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года заработная плата работникам ООО «Корн Кипперс» выплачивалась в размере менее 50%. В итоге образовалась задолженность по зарплате в размере более 90 тыс. рублей.

Директор ООО «Корн Кипперс», зная о наличии вышеуказанной задолженности и не желая её оплачивать добровольно, умышленно израсходовал денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru