В Лямбирском районе главу администрации сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Лямбирском районе главу администрации сельского поселения привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращения граждан.

Сотрудниками прокуратуры упомянутого района было установлено, что в нарушение требований указанного законодательства главой администрации Пензятского сельского поселения обращение местного жителя об установке контейнерной площадки для мусора на улице Совхозной в 30-дневный срок по существу не было рассмотрено, ответ заявителю не был дан.

Глава администрации Пензятского сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нарушение устранено.

Также читайте о том, что в Саранске было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Источник: prokrm.ru