В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

В ночь на 22 апреля возле дома №10, расположенного по адресу – улица Ф. Энгельса, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Киа-Оптима», за рулем которого находился 26-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель иномарки привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф