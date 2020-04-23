В Саранске была остановлена иномарка, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которая находится в розыске.

Днём 22 апреля возле дома №6, расположенного по адресу – улица Строительная, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки Saab под управлением 31-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф