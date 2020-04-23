В Саранске были задержаны таксисты-нелегалы

В Саранске за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали нескольких таксистов-нелегалов.

Утром и днём 22 апреля на улицах Васенко, Титова и Веселовского сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии были остановлены автомобили марок ВАЗ-2114, Renault Logan и Toyota Corolla, водители которых занимались коммерческой перевозкой пассажиров, не имея необходимой лицензии.

Автомобилисты доставлялись в городские отделы полиции.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

Также читайте о том, что накануне в Саранске был задержан пьяный водитель иномарки.

Источник: гибдд.рф