Районные администрации Саранска проводят проверки качества дезинфекции в многоквартирных домах

В Саранске администрации районов города проверяют качество дезинфекции в многоквартирных домах

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил районным администрациям постоянно вести мониторинг качества проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.

К примеру, сотрудники администрации Ленинского района проводят рейды по проверке качества санитарной обработки в МКД, а также ежедневно обзванивают председателей домовых комитетов и уточняют сведения о проводимых работах. Среди управляющих компаний данного района злостным нарушителем является ООО ЖК «Дом». На неоднократные замечания данная организация не реагирует.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru