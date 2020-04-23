Житель Краснослободского района подозревается в краже мобильного телефона

В Мордовии был задержан мужчина, который подозревается в краже мобильного телефона.

Утром 22 апреля 54-летний житель одного из населенных пунктов Краснослободского района, находясь в церкви, похитил мобильный телефон из оставленной на скамейке сумочки. Украденное имущество мужчина продал незнакомому гражданину, случайно встретившемуся на улице. Вырученные деньги житель Краснослободского района потратил на покупку спиртного.

Дальнейшее разбирательство по факту кражи мобильного телефона проводят сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Краснослободский».

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia