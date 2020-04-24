В Мордовии пойдет под суд виновник ДТП с двумя погибшими

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 26-летнего жителя Саранска, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло 31 октября прошлого года на 28-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Саранск. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля марки «Шевроле», не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Мазда».

Полученные попутчиком водителя «Шевроле» и пассажиркой «Мазды» телесные повреждения оказались смертельными.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении Атяшевского районного суда.

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Источник: prokrm.ru