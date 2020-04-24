Интернет-мошенники ограбили 18-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 18-летняя местная жительница была ограблена интернет-мошенниками.

Недавно в одной из популярных социальных сетей 18-летняя жительница Саранска получила сообщение со страницы своего знакомого с просьбой одолжить 20 тыс. рублей. Девушка перечислила денежные средства на указанный собеседником банковский счет, хотя и заметила, что в реквизитах обозначены имя и отчество другого человека. Спустя несколько дней с горожанкой связался знакомый, который сообщил, что его аккаунт был взломан мошенникам, а деньги в долг он не просил.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф