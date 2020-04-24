В Ельниках горели надворные постройки и жилой дом

В Ельниках произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

В ночь на 24 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки и жилой дом №185. Площадь распространения пламени составила 75 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Дубенском районе в результате пожара погиб 57-летний мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru