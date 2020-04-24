В Лямбирском районе главу администрации сельского поселения оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства

В Лямбирском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение бюджетного законодательства.

Представителями ведомства было установлено, что на основании срочных трудовых договоров от 2 декабря прошлого года в администрацию Атемарского сельского поселения были приняты на работу в качестве уборщиков территории 11 несовершеннолетних граждан. Подростки уволились 3 декабря, но в нарушение требований трудового кодекса окончательный расчет с ними был осуществлен только 31 декабря.

По постановлению прокурора глава администрации указанного сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru