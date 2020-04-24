В Рузаевке загорелись два мусорных бака

В Рузаевке произошло возгорание мусорных баков.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 24 апреля. На улице Театральной загорелись два мусорных бака. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания мусорных баков в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru