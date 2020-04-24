В Ельниковском районе были обнаружены несанкционированные свалки

Прокуратура Ельниковского района добивается уничтожения несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.

Сотрудниками ведомства было установлено, что в непосредственной близости от населенного пункта Передовой имеется несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, общая площадь которой составляет 70 квадратных метров.

Также на территории села Ельники была выявлена несанкционированная свалка в непосредственной близости от здания начальной школы, расположенной на ул. Ленина. Общая площадь свалки составляет 100 квадратных метров.

Кроме того, в 400 метрах от дороги, соединяющей населенные пункты Ельники и Первомайск, расположена свалка, которая в настоящий момент является официально закрытой. Данная свалка в рамках национального проекта «Экология» должна быть рекультивирована.

Главе администрации района было внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих.

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Источник: prokrm.ru