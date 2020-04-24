Прокуратура Зубово-Полянского района зафиксировала нарушения бюджетного законодательства

Сотрудники прокуратуры Зубово-Полянского района зафиксировали несколько нарушений бюджетного законодательства.

Представителями ведомства было установлено, что между администрацией Уметского городского поселения и МП г. о. Саранск «Кадастр» в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств был заключен контракт на выполнение работ.

Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности администраций Зубово-Полянского муниципального района и Явасского городского поселения.

Главы администраций указанных поселений были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждый.

Кроме того, в адрес руководителей органов местного самоуправления были внесены представления об устранении нарушений бюджетного законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru