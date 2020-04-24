В Мордовии осужденные знакомятся с произведениями искусства

Осужденные, содержащиеся в исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии, посредством просмотра телевизионных программ побывали во многих музеях мира.

Женщины получили возможность ознакомиться с произведениями известных художников и скульпторов. Экспонаты различных музеев произвели на осужденных огромное впечатление.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su