В Мордовии клещи покусали 20 местных жителей

В Мордовии от укусов клещей пострадали 20 человек, среди которых 13 детей.

Больше всего пострадавших было зафиксировано в Саранске, где к врачам за помощью обратились 9 человек.

В Темниковском районе клещи напали на трех человек. По два случая было зафиксировано в Лямбирском, Старошайговском и Рузаевском районах.

По одному случая было выявлено в Ардатовском и Ромодановском районах.

В республике с целью предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом запланировано провести акарицидные обработки 250 га открытых территорий.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru