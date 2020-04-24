Аптеки Мордовии ежедневно продают 100 тысяч медицинских масок

В Мордовии аптеки ежедневно продают 100 тыс. медицинских масок.

И. о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин сообщил корреспонденту «Известий Мордовии», что 22 апреля в указанную государственную аптечную сеть «Фармация» поступило 100 тыс. российских одноразовых медицинских масок, стоимость каждой из которых составляет 24 рубля. Данная партия товара была раскуплена за один день.

В аптечную сеть «Фармация» в Саранске и районах Мордовии 23 апреля было передано ещё 100 тыс. масок. В ночь на 24 апреля рассматриваемая сеть получила ещё 150 тыс. единиц рассматриваемого товара. Кроме того, с поставщиками была достигнута договоренность о том, что маски новой партии будут стоить 23 рубля за штуку.

Алексей Ладошкин также сообщил, что в ближайшее время в Мордовию поступят 1,5 млн китайских одноразовых медицинских масок, их стоимость будет составлять 31 рубль за штуку.

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