В Дубенском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Дубенском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Утром 23 апреля на 84-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21093, за рулем которого находился 30-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина был доставлены в ОП №17 ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф