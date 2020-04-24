В Саранске стражи порядка задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении краж

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении краж.

Днём 23 апреля в магазине, расположенном на территории центральной части города, был задержан 54-летний житель Саранска, который пытался пронести продукты мимо кассы.

В тот же день в Октябрьском районе города был задержан 30-летний мужчина, который намеревался похитить из магазина алкогольную продукцию. Товар гражданин спрятал под верхнюю одежду.

Указанным мужчинам грозит административное наказание.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia