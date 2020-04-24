В Больших Березниках сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Больших Березниках был задержан пьяный автомобилист.

Утром 23 апреля возле дома №73, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» остановили автомобиль марки ВАЗ-211440, за рулем которого находился 35-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф