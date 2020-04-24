В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 25 апреля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 25 апреля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 25 апреля на территории республики будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Жителям региона следует убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Во время нахождения на улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru