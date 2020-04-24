Владимир Волков потребовал разобраться с аптеками, завышающими цены на медицинские маски

Глава Мордовии Владимир Волков во время очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции потребовал выяснить, почему некоторые аптеки без каких-либо объективных оснований повысили стоимость медицинских масок.

Глава региона отметил, что у жителей республики действия некоторых аптек, связанные с завышением цен, вызывают абсолютно справедливое негодование.

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов заявил, что ситуация исправится в ближайшие дни, а также отметил, что в аптеки уже поступили первые партии как гигиенических, так и медицинских масок, а в дальнейшем объемы поступлений будут увеличиваться.

Также Александр Седов сообщил, что 26 апреля в Саранск будет доставлена партия сертифицированных медицинских масок, состоящая из 1,1 млн единиц товара.

По информации «Известий Мордовии».

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