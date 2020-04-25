В Ельниках горела баня

В Ельниках произошло возгорание бани.

Днём 24 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит баня, расположенная возле дома №244.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Дубенском районе в результате пожара погиб 57-летний мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru