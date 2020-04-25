Принятые судебными приставами меры побудили жителя Мордовии погасить задолженность по алиментам

В Кочкуровском районе местный житель погасил задолженность по алиментам после вмешательства судебных приставов.

Житель указанного района на протяжении длительного периода времени не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. В итоге образовалась задолженность по алиментным платежам на сумму более 42 тыс. рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины, о чем он был уведомлен, но данная мера не поспособствовала погашению задолженности.

Спустя некоторое время, житель Кочкуровского района был лишен специального права по управлению транспортным средством. После этого мужчина погасил задолженность.

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Источник: r13.fssprus.ru